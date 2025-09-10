La renúncia al càrrec de Judith Casal a causa d’una malaltia degenerativa (actualització)

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha fet pública, aquest dimecres al matí, la seva renúncia com a consellera general per motius de salut. Casal, que pateix una malaltia degenerativa des de fa set anys, ha pres la decisió per recomanació mèdica davant l’empitjorament del seu estat de salut.
Casal ha estat acompanyada durant la roda de premsa pel síndic general, Carles Ensenyat, que ha informat que des d’avui s’integra al Grup Parlamentari Socialdemòcrata per evitar la dissolució del grup en quedar-se temporalment amb dos consellers generals, tal com estableix l’article 29 del Reglament del Consell General. Qui finalment substituirà a Casal serà Laia Moliné.
A més, Ensenyat ha subratllat que fa el pas en considerar “que la renúncia d’una consellera general per malaltia greu no pot suposar la desaparició d’un grup parlamentari”. En aquest sentit, ha avançat que es treballarà en una modificació del Reglament del Consell General que permeti que en determinades situacions, com és el cas de malaltia greu, defunció o incapacitat per exercir el càrrec, els grups parlamentaris no es dissolguin automàticament en quedar-se amb dos consellers generals.
Judith Casal deixarà formalment de ser consellera general, després de més de sis anys, el pròxim 30 de setembre un cop ratifiqui personalment la seva renúncia davant la Sindicatura, segons determina l’article 11 del Reglament del Consell General.
Casal va ser escollida consellera general per primer cop en les eleccions generals de 2019. Durant la legislatura passada va ser presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i vicepresidenta de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat. En l’actualitat, ocupa el càrrec de presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i forma part de quatre comissions legislatives (Justícia, Interior i Afers Institucionals; Política Exterior; Afers Socials i Igualtat; Seguiment i Sostenibilitat de les pensions de la CASS). A més, és membre de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània.