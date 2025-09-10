L’EFA inicia una ronda de contactes amb els set comuns

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) inicia aquest dijous una ronda d’esmorzars de treball amb els cònsols i equips comunals de les set parròquies. Els dos primers comuns que participaran a les trobades són Andorra la Vella, aquest dijous mateix, i Escaldes-Engordany, aquest divendres. La resta de reunions tindran lloc durant el mes de setembre i octubre.
Les trobades s’emmarquen en l’activitat pròpia de l’entitat, que per mitjà d’aquestes reunions recull el parer dels diferents actors polítics en dossiers d’interès econòmic i social, tot identificant afers prioritaris per a assegurar la competitivitat de les empreses i la diversificació de l’economia del teixit empresarial de les set parròquies.