Jordi Pasques, l’homileta religiós de la 29a Fira del Llibre del Pirineu

La 29a edició de la Fira del Llibre del Pirineu -que tindrà lloc del dia 5 al 7 de setembre- organitzada per l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, tindrà en la lectura de les homilies, el seu acte central el dissabte, dia 6. Enguany, com homileta religiós ha estat escollit Jordi Pasques i Canut, escriptor i estudiós del patrimoni arqueològic, toponímic i natural del Pirineu català i andorrà, nascut a Oliana.
Gran activista cultural, va fundar el Grup Excursionista d’Oliana l’any 1986, i al llarg de la seva trajectòria ha publicat poesia, prosa i diverses guies excursionistes. L’any 2014, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el va nomenar comissari del Centenari d’Esteve Albert. Ha dut a terme inventaris de patrimoni i reportatges fotogràfics amb enfocaments etnogràfics i paisatgístics. També és fundador de l’Associació Cultural Amics dels Pontarrons, dedicada a la preservació del patrimoni romànic de l’Alt Urgell.
Després de la lectura de la l’homilia religiosa seguirà l’homilia literària, a càrrec de Joan-Lluís Lluís, escriptor i articulista, i després es farà el lliurament dels Premis Literaris “Homilies d’Organyà”. La Fira compta amb el suport del Bisbat d’Urgell en el sosteniment de la lectura de les Homilies d’Organyà, una de les activitats més emblemàtiques de la Fira. També hi participen el Govern d’Andorra, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Lleida, l’Institut d’estudis Ilerdencs, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’associació Llibre del Pirineu.