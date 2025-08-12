El Parc Natural de l’Alt Pirineu torna a programar visites guiades al jaciment del despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Soriguera, el Museu de Camins i l’empresa The Best Pyrenees, ha tornat a programar aquest estiu noves visites guiades al despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes, el jaciment en alçada més gran de Catalunya, a 1.628 metres. Les visites guiades es poden realitzar fent reserva prèvia al telèfon 680 239 423, cada dissabte i diumenge fins al 13 de setembre en dues sessions a les 9.30 hores i a les 17.30 hores, o en altres dies i horaris si és un grup gran. Així mateix, també s’han programat visites autoguiades entre el 26 de juliol i el 13 de setembre, cada dia de 10 a 18 hores.
El despoblat, declarat Bé Cultural d’Interès Local, conserva restes de cases, carrers empedrats i una església romànica. Les excavacions arqueològiques han permès recuperar part de la seva estructura i entendre com es vivia en una població d’alta muntanya entre els segles XI i XIV.
Amb les visites, es pretén posar en valor aquest patrimoni excepcional i fer-lo accessible al públic d’una manera respectuosa i educativa. Així mateix, aquesta activitat s’emmarca dins del compromís del Parc Natural de l’Alt Pirineu amb la conservació i divulgació del patrimoni cultural del Parc i el foment del turisme sostenible, promogut a través de la Carta Europea de Turisme Sostenible de l’Alt Pirineu.-
Una nova troballa
Durant la darrera campanya arqueològica realitzada al recinte, el setembre de l’any passat, l’equip d’arqueòlegs sota la direcció de l’arqueòloga Ariadna Vidal, de l’empresa Arqueòlegs.cat, va descobrir un nucli laminar de sílex d’origen prehistòric (peces de les quals se’n treien ascles que eren la base per a construir una gran varietat d’estris de pedra com ara ratadors, rascadores o ganivets). Tot i que no és la primera vegada que es localitzen restes prehistòriques en aquest jaciment, aquesta troballa podria confirmar que l’ocupació del turó és anterior a la que es creia inicialment.
Fins al moment, les escasses restes prehistòriques identificades al jaciment se situaven cronològicament al Bronze Mitjà (1.500 aC) o Final (1.000 aC). Per tant, si es confirma aquesta nova datació, implicaria una ocupació del turó notablement més antiga del que es pensava fins ara —fins a dos mil anys anterior—, fet que obre noves línies d’interpretació sobre la seqüència d’ocupació d’aquest espai i la seva importància dins el poblament prehistòric de la zona pirinenca.
La darrera excavació ha estat impulsada per l’Ajuntament de Soriguera (Pallars Sobirà) i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El pròxim mes de setembre es preveu fer-ne una altra a la zona.