Cristian España finalitza tercer en la categoria 300CC en la prestigiosa “La Chinelle”

El pilot andorrà, Cristian España, formant part de l’equip Archimotards ha finalitzat en la tercera posició de la categoria màster 40 i 36è de l’Scratch de la prestigiosa cursa de resistència “La Chinelle” que s’ha portat a terme a la població belga de Franchimont. Amb un total de 103 inscrits, la cursa de resistència de 12 hores ha tornat a ser tot un espectacle. Aquesta ha estat la vuitena vegada que España participa, i enguany amb Clement/Kinif i Anthonis com a companys han pogut rodar un total de 63 voltes, marcant una volta ràpida amb un 9:49.406.
El recorregut constava de 8 quilòmetres en pur estil “endurero” amb molta arrel, i força tècnic cosa que obligava als pilots a estar concentrats en tot moment. Tot i així, l’adjectiu predominant de tots els pilots, a l’hora de definir el circuit era de “divertit”.
La KTM 300 tpi, no va donar cap problema.
Cristian España explicava que “estic content per com he pilotat. M’he trobat molt còmode i he pogut anar ràpid”. El pilot andorrà explicava també que “és cert que podíem haver estat més endavant, en la categoria scratch, però la lectura final, de nou, és més que positiva”.