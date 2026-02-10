Jocs en català: “Explora Catalunya”

El joc "Explora Catalunya" (Gencat.cat)
El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Explora Catalunya”.

Joc de cartes, del gènere familiar, ideal per a famílies curioses i amants de la cultura. Divertit, educatiu i il·lustrat amb encant, aquest joc celebra l’essència de Catalunya, des dels paisatges i mites fins a la gastronomia i les festes. S’hi juga amb cartes i està recomanat a partir dels 6 anys. L’autoria d'”Explora Catalunya” és de Happy Clan. El joc va començar a comercialitzar-se al setembre de 2025.



