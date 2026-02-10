“Los abandonados

Sèries

Títol: Los abandonados
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, western
Creació: Kurt Sutter
Intèrprets: Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson
Temporades: 1 Capítols: 10
Plataforma: Netflix

Sinopsi:

Oregon, 1850. Diverses famílies atípiques viuen en harmonia cultivant les seves terres fins que un poderós i corrupte interès econòmic decideix expulsar-les per a apropiar-se del seu territori. Davant d’aquesta amenaça, homes i dones s’uneixen formant una comunitat forta, disposada a desafiar la llei i perseguir la seva “Destinació Manifesta”.

Entre justícia i venjança lluitaran per a recuperar les seves llars i protegir allò que els pertany, enfrontant perills que podrien canviar les seves vides per sempre.



