Títol: Los abandonados
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, western
Creació: Kurt Sutter
Intèrprets: Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson
Temporades: 1 Capítols: 10
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Oregon, 1850. Diverses famílies atípiques viuen en harmonia cultivant les seves terres fins que un poderós i corrupte interès econòmic decideix expulsar-les per a apropiar-se del seu territori. Davant d’aquesta amenaça, homes i dones s’uneixen formant una comunitat forta, disposada a desafiar la llei i perseguir la seva “Destinació Manifesta”.
Entre justícia i venjança lluitaran per a recuperar les seves llars i protegir allò que els pertany, enfrontant perills que podrien canviar les seves vides per sempre.
Per Sensacine