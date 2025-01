Cartell anunciant el cicle adreçat a les persones grans (SFGA)

El Ministeri de Salut posa en marxa el cicle de xerrades ‘Cuida la teva salut’ per a fomentar hàbits saludables en les persones grans. Aquest, té com a objectiu proporcionar estratègies i eines per a tenir cura de la seva salut durant el procés de fer-se gran, minimitzant així les situacions de dependència. La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia basats en el foment dels hàbits de vida saludables, amb l’objectiu d’endarrerir o evitar l’aparició de malalties cròniques relacionades amb l’estil de vida, és una de les línies estratègiques del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Una línia sobre la qual el Ministeri de Salut treballa per a desenvolupar accions. Aquest cicle també dona resposta a una de les demandes fetes al Ministeri per part de la Federació de la Gent Gran.

Les xerrades s’efectuaran, de forma gratuïta, entre el febrer i el juny a les set parròquies i consten de diferents temàtiques: alimentació saludable (‘Menjar bé per viure millor’), activitat física i envelliment actiu (‘Activa’t per la teva salut’), benestar emocional (‘Ment sana, vida sana’), prevenció de caigudes i seguretat a la llar (‘Llar segura, vida segura’) i suport als cuidadors (‘Cuidar i cuidar-se’).

Per tal d’efectuar el cicle de xerrades s’ha comptat amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, dels set comuns, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i dels Bombers d’Andorra. De fet, les xerrades les impartiran personal d’atenció primària i del servei d’Envelliment i Salut del SAAS i membres del Cos de Bombers.





Calendari de xerrades per parròquies:

Canillo (Lloc i hora: Com a Casa, a les 15 hores):

20 de març: ‘Activa’t per la teva salut’

10 d’abril: ‘Ment sana, vida sana’

22 de maig: ‘Cuidar i cuidar-se’

2 de juny: ‘Llar segura, vida segura’

19 de juny: ‘Menjar bé per viure millor’





Encamp (Lloc i hora: La Valireta, a les 11.30 hores):

10 de febrer: ‘Menjar bé per viure millor’

10 de març: ‘Cuidar i cuidar-se’

14 d’abril: ‘Activa’t per la teva salut’

5 de maig: ‘Ment sana, vida sana’

19 de maig: ‘Llar segura, vida segura’





Ordino (Lloc i hora: Casa Pairal, a les 17 hores):

12 de febrer: ‘Menjar bé per viure millor’

5 de març: ‘Activa’t per la teva salut’

16 d’abril: ‘Cuidar i cuidar-se’

29 d’abril: ‘Llar segura, vida segura’

11 de juny: ‘Ment sana, vida sana’





La Massana (Lloc i hora: Casa Pairal, a les 17 hores):

3 de febrer: ‘Activa’t per la teva salut’

10 de març: ‘Ment sana, vida sana’

17 de març: ‘Llar segura, vida segura’

1 d’abril: ‘Menjar bé per viure millor’

5 de maig: ‘Cuidar i cuidar-se’





Andorra la Vella (Lloc i hora: Centre Cultural la Llacuna, a les 16 hores):

12 de febrer: ‘Activa’t per la teva salut’

12 de març: ‘Ment sana, vida sana’

9 d’abril: ‘Menjar bé per viure millor’

14 de maig: ‘Llar segura, vida segura’

11 de juny: ‘Cuidar i cuidar-se’





Sant Julià de Lòria (Lloc i hora: Edifici Glòria, planta -2, a les 16 hores):

19 de febrer: ‘Activa’t per la teva salut’

26 de març: ‘Ment sana, vida sana’

2 d’abril: ‘Menjar bé per viure millor’

21 de maig: ‘Cuidar i cuidar-se’

5 de juny: ‘Llar segura, vida segura’





Escaldes-Engordany (Lloc i hora: Llar de jubilats, a les 16.45 hores)

4 de febrer: ‘Menjar bé per viure millor’

6 de març: ‘Llar segura, vida segura’

11 de març: ‘Activa’t per la teva salut’

8 d’abril: ‘Ment sana, vida sana’

6 de maig: ‘Cuidar i cuidar-se’