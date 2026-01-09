Joan Verdú: “Ens haurem d’adaptar a les condicions de la carrera”

Dissabte, 10 de gener, torna la Copa del Món de gegant amb l’esquiador del Principat, Joan Verdú, que tindrà una nova oportunitat per a continuar sumant punts WC a la competició. L’andorrà afronta la cursa amb moltes ganes i amb la certesa de què s’haurà d’adaptar a una cursa difícil, ja que està nevant força a l’estació suïssa d’Adelboden. Verdú arriba després d’una bona setmana d’entrenament a Reiteralm, on ha estat fent diferents ajustaments en diferents aspectes per a arribar en les millors condicions a la cursa suïssa.
La primera mànega està programada a les 10:30h, mentre que la segona serà a les 13:30h, tot i que sempre s’haurà d’estar atent a la meteorologia, ja que està nevant bastant.
Verdú va ser 12è a la primera Copa del Món, a Sölden, després va acabar 16è a Copper Mountain. A les dues següents cites, Beaver Creek i Val d’Isère, va encadenar dos DNF, però a Alta Badia va tornar a puntuar amb la 19a posició. Ara mateix ocupa la 23a plaça de la classificació de gegant de la WC amb 49 punts.
Joan Verdú, esquiador: “La méteo està complicada, no para de nevar, així que ens haurem d’adaptar bé a la carrera. Una setmana molt bona d’entrenaments a Reiteralm amb pista molt bona i molt gelada i hem pogut sumar dies molt bons. M’ha servit per a agafar un bon ritme, així que estic preparat i motivat per la carrera de demà. Ens haurem d’adaptar a les condicions, que seran complicades”.