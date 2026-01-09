El mal temps obliga a cancel·lar el segon entrenament de descens de la Copa del Món de Zauchensee

La Copa del Món de Zauchensee (Àustria), ha hagut de cancel·lar, aquest divendres, la segona jornada d’entrenament oficial de descens, degut al mal temps, i on havien de participar Cande Moreno i Jordina Caminal. La neu i la boira que ja van obligar a lluitar de valent la primera jornada, en aquest segon dia han guanyat la partida i no han permès que l’entrenament oficial es dugués a terme.
L’organització, doncs, ha decidit cancel·lar aquesta jornada, en espera que dissabte es pugui realitzar la cursa de descens amb normalitat, ja que la previsió inicial del temps és més favorable. El dia anterior, tot i que les condicions de visibilitat eren complicades i canviants, finalment sí es va realitzar l’entrenament oficial, amb Cande Moreno 19a i Jordina Caminal 54a.
Dissabte, cursa de descens
A Zauchensee, la Copa del Món té aquest dissabte el descens (11:30h), mentre que el diumenge, dia 11, es tancarà aquests dies de competició a l’estació austríaca amb el supergegant (12:00h).
Cande Moreno, esquiadora: “Avui se’ns ha anul·lat el segon entrenament per culpa del mal temps. Ja ahir vam fer una mànega més curta des de la sortida de reserva. De cara a demà les meves expectatives són bastant altes, penso que estem esquiant a molt bon nivell. Ahir a la mànega d’entrenament estic dintre del top20, així que som molt ambiciosos. Hauré de donar el millor de mi perquè estem en un circuit molt competitiu i estem totes molt ajustades. Demà, a per totes”.
Jordina Caminal, esquiadora: “Demà és el meu debut en Copa del Món i, llavors, estic molt contenta. Tot i que la setmana passada vaig tenir un ensurt i no vaig poder esquiar, ahir vaig provar i em vaig trobar bé, un altre cop. No va ser la meva millor baixada, però de cara a demà vaig amb confiança i a donar-ho tot, sobretot per a preparar bé les Copes d’Europa de la setmana que ve, a Pass Thurn”.