Aleix Sarri presenta, a la Seu, el llibre “Ànima de República”

El polític, escriptor i professor Aleix Sarri presenta, a la Seu d’Urgell, el seu llibre Ànima de república. Crònica política de l’Estat català (1409-1714). L’acte tindrà lloc aquest dissabte, 10 de gener, a les 12 del migdia, a la Biblioteca Sant Agustí, i l’autor mantindrà una conversa amb l’historiador i arxiver urgellenc, Lluís Obiols, president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.
En aquest llibre, Aleix Sarri analitza l’origen i l’evolució dels conflictes històrics, alguns d’ells encara vigents, entre Catalunya i Castella, que es remunten a l’Edat Mitjana i que han estat marcats per la imposició, per la força, de les lleis, els costums i la llengua castellanes, a Catalunya, al llarg dels darrers segles.
Sarri situa l’arrel d’aquesta recerca i d’aquests conflictes a l’inici del segle XV, concretament al 31 de maig de 1410, data en què el rei Martí l’Humà va morir sense un hereu clar i va esdevenir així “l’últim sobirà català”, perquè en aquell moment “la Corona catalanoaragonesa passava a mans d’un rei foraster”. Segons Sarri, a partir d’aquell moment “el projecte castellanitzador va posar la directa” i “des d’aleshores, la relació de Catalunya amb Castella, i després amb Espanya, ha estat una espiral sense fi de confrontació i repressió”.
Aquest llibre repassa amb estil narratiu els episodis més destacats d’aquest conflicte, tant els més cèlebres com els més anònims o ocultats, en un període històric que va des de 1409 fins a 1714, quan Catalunya va perdre definitivament la seva sobirania amb la derrota del bàndol austracista a la Guerra de Successió i la posterior imposició del règim borbònic i del Decret de Nova Planta per part de Felip V. Aleix Sarri considera important conèixer aquests episodis de la història de Catalunya perquè creu que “sovint són un mirall inquietant de la relació actual entre Catalunya i Espanya”.
Aleix Sarri, nascut el 1985, és llicenciat en Biotecnologia i màster en Relacions Internacionals per l’IBEI de Barcelona. Des de 2024 exerceix de responsable de Relacions Internacionals i Països Catalans a Junts per Catalunya. Anteriorment va ser coordinador de política internacional del Departament de la Presidència de la Generalitat, durant el mandat el president Quim Torra, i també ha estat assessor de Ramon Tremosa en la seva etapa com a eurodiputat.
En aquest sentit, al 2019 va formar part de la llista de Junts a les eleccions al Parlament Europeu. Fruit d’aquesta experiència a l’Eurocambra, al 2014 va publicar el llibre La Unió Europea en perill: tot el que volies saber sobre Europa i l’euro; i el 2016, juntament amb Tremosa, va publicar l’assaig L’Europa que han fet fracassar.