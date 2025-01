Es posa en marxa la xarxa d’escoles emprenedores i innovadores

El ministre, Ladislau Baró, durant la seva compareixença (SFGA)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) posen en marxa la xarxa d’escoles emprenedores i innovadores. Aquesta iniciativa, que ja existia al sistema educatiu andorrà, s’obre a la participació de la resta de centres educatius del país. “És fonamental que totes les escoles del país puguin beneficiar-se d’aquesta iniciativa, i la feina en xarxa ha de fer possible que així sigui, tot tenint en compte les particularitats de cada sistema educatiu”, ha assegurat el ministre Ladislau Baró.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, segons ha indicat el titular d’educació, és fomentar la cultura emprenedora i propiciar la creació d’ambients innovadors als centres educatius. “Això ha de contribuir a la formació de ciutadans responsables i compromesos amb la transformació social i el desenvolupament sostenible, en línia amb les polítiques que s’estan aplicant a tot el món”, ha afegit Baró.

Per la seva banda, la gerent d’AR+I, Vanesa Arroyo, ha explicat que “estem convençuts que aquest projecte d’emprenedoria escolar en el que col·laborem ens apropa al compliment d’un dels objectius fundacionals d’Andorra Recerca i Innovació, que és contribuir a fer d’Andorra un país més innovador, més sostenible i més competitiu”.

La xarxa d’escoles emprenedores i innovadores també està concebuda com un espai d’aprenentatge i d’intercanvi de pràctiques pedagògiques emprenedores entre els docents, a través de la difusió de les iniciatives realitzades als centres escolars en aquest àmbit. En aquest punt, Arroyo ha exposat algunes de les activitats que estan dissenyant per a introduir l’emprenedoria i la innovació a les aules, com la formació de docents o el desenvolupament de projectes pràctics a partir d’activitats concretes com hackatons, tallers tecnològics o reptes basats en problemàtiques actuals. Un cop presentada la xarxa, els centres educatius interessats s’hi podran adherir.

A més, el Ministeri i AR+I tornaran a oferir als alumnes un seminari sobre emprenedoria i innovació, de manera prèvia a la celebració de la quarta jornada d’emprenedoria, que tindrà lloc la primera setmana de maig de 2025. Aquesta iniciativa s’ha presentat aquest dimarts als representants dels tres sistemes educatius i, també, als representants del teixit social i econòmic del país.