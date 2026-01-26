Joan Verdú, a per la Copa del Món nocturna d’Schladming

Joan Verdú torna, aquest dimarts, 27 de gener, a la Copa del Món de gegant al mític escenari d’Schladming (Àustria), a la tradicional cita nocturna. L’andorrà ha estat entrenant la passada setmana a Reiteralm després d’uns dies a casa i després de la passada Copa del Món d’Adelboden on va ser 20è. Verdú, però, va patir una caiguda a Reiteralm durant un dels entrenaments, que el van deixar uns dies lluny dels esquí per a recuperar-se de l’impacte a l’espatlla esquerra, contra la que va caure.
Després d’uns dies de descans i recuperació, l’andorrà va tornar a esquiar i ha encadenat dos dies d’esquí abans de tornar a ser a la porta de sortida de la Copa del Món, en aquest cas a Schladming. A l’estació austríaca l’horari serà, com habitualment, nocturn. La primera mànega està programada a les 17:45h, mentre que la segona serà a les 20:45h.