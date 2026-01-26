El cap de Govern destaca els resultats del pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat durant la celebració del Dia del Cos de Duana, els resultats tangibles del pla de xoc impulsat per erradicar el contraban de tabac al Pas de la Casa. Espot ha afirmat que les noves mesures de control, les noves obligacions per als operadors amb mercaderies sensibles i l’augment de la presència d’agents han començat a donar els fruits i, entre altres, han permès aplicar noves sancions i la revocació definitiva de la llicència de venda d’un operador per una infracció greu de la Llei de mercaderies sensibles.
Espot ha remarcat que aquest esforç s’emmarca en una estratègia més àmplia de modernització i professionalització del Cos de Duana. En aquest sentit, ha recordat l’obertura de 15 noves places d’agent, així com tres de cap de brigada i tres d’administrador, que formen part del procés de reforç de recursos humans per afrontar els reptes actuals.
En el seu discurs, el cap de Govern ha valorat la cooperació amb les duanes dels països veïns, que considera “un pilar indispensable per a garantir la seguretat i la confiança en el nostre sistema”.
Finalment, el cap de Govern ha expressat el seu agraïment als professionals del Cos de Duana per “una feina sovint discreta, però sempre imprescindible per al país”. Per la seva banda, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha recordat que prop del 40% dels ingressos tributaris provenen de la recaptació de Duana, i ha afegit que darrere de les inversions que es recullen al Pressupost, hi ha la “feina, la dedicació i la professionalitat” dels agents que integren el cos.
Així mateix, Lladós ha explicat que s’està treballant en el desplegament del nou Codi de Duana que permetrà agilitzar i simplificar encara més els tràmits duaners. El ministre també ha destacat la feina dels agents, que, alhora que compleixen el seu deure, “estan a prop dels operadors econòmics del país, facilitant la seva tasca i col·laborant en la competitivitat de l’economia andorrana”.
1 comentari
How are you?