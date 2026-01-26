El BC Andorra i Žan Tabak arriben a un acord que lliga ambdues parts fins al final de temporada

Žan Tabak (15/06/1970, Split, Croàcia) és el nou entrenador del BC Andorra. Tabak va encetar la seva carrera com a tècnic el curs 2007/2008, concretament al Real Madrid i com ajudant de, l’ara seu predecessor, Joan Plaza, qui ha estat destituït com a tècnic tricolor a causa dels mals resultats de l’equip. Tabak i Plaza també van recalar al CB Sevilla, les següents dues temporades. Més endavant, al 2014, va tornar a ser assistent al Real Madrid de Pablo Laso.
El primer repte com a entrenador principal el portà a Girona, per a agafar al CB Sant Josep Girona, el qual competia a l’antigament coneguda LEB Or, el curs 2011/2012. Aquesta va ser la primera de moltes experiències com a punta de llança des de la banqueta. A la Lliga Endesa, ha dirigit equips com el Saski Baskonia (2012/2013), Montakit Fuenlabrada (2015), Betis Energía Plus (2016/2017) i San Pablo Burgos (2021), on hi va arribar després de Joan Peñarroya.
També compta amb experiència en el marc continental, havent dirigit al Maccabi Tel Aviv BC la temporada 2015/2016 i havent deixat petjada a Polònia. Al 2019 va firmar pel Stelmet Zielona Góra, on va estar dues temporades. Al 2022 agafà la direcció a la banqueta del Trefl Sopot, on hi tornava deu anys després, havent ja estat al 2012. Tabak també té experiència com a seleccionador, havent dirigit a Eslovàquia del 2018 al 2021.
Abans d’emprendre el seu camí com a tècnic, el croat va ser tota una referencia del bàsquet europeu gràcies a una llarga i exitosa trajectòria com a jugador. Amb 213 cm d’alçada va competir molts anys als Estats Units, a l’NBA. Pel que fa a Espanya, va aterrar del 2001 al 2005, on va defensar les samarretes del Real Madrid, Joventut Badalona i CB Málaga. KK Split, Libertas Livorno, Olimpia Milona i Fenerbahçe SK també formen part de la seva carrera vestit de curt.
Tabak, que ha signat fins final de temporada, dirigirà el seu primer entrenament aquest mateix dimarts.