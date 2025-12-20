Joan Verdú, a donar-ho tot a la Copa del Món d’Alta Badia

Després de les curses de Sölden, Copper Mountain, Beaver Creek i Val d’Isère, arriba la cita d’Alta Badia (Itàlia) per a un Joan Verdú que vol sumar punts de la Copa del Món de gegant. La primera mànega començarà a les 10:00h. L’esquiador andorrà arriba a aquesta cita després d’haver estat entrenant a Pfelders. Han estat tres dies de sessions per a provar material i continuar amb la posada a punt de cara a obtenir la millor ‘perfomance’ possible a Alta Badia. L’equip ha fet aquest dissabte l’última sessió i diumenge arriba la cursa. La primera mànega serà a les 10:00h, mentre que la segona serà a les 13:30h.
Fins ara, Verdú ha sumat 37 punts de Copa del Món, gràcies als 22 que va fer a Sölden, on va ser 12è, i als 15 de Copper Mountain, on va acabar 16è. Tant a Beaver Creek com a Val d’isère, les dues últimes cites, l’andorrà no va poder puntuar en no finalitzar la segona mànega en ambdues curses.