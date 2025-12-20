Roger Puig consolida el top-15 amb una 15a posició al gegant de la Copa del Món de Sankt Moritz

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest dissabte 15è en la prova de gegant de la Copa del Món disputada a Sankt Moritz, confirmant la seva progressió en aquesta disciplina i assolint els objectius marcats per a aquest primer tram de la temporada. Puig ha completat una primera mànega sòlida, en què ha acabat en 16a posició, mantenint-se dins del grup competitiu. En la segona mànega, l’andorrà ha mostrat una bona capacitat de reacció i ha pogut recuperar una posició, finalitzant 15è en la classificació final.
Amb aquest resultat, Roger Puig aconsegueix l’objectiu principal en gegant, que era assolir un top-15, fita que ha pogut complir en les dues proves disputades a Sankt Moritz, demostrant una clara millora en una disciplina on continua guanyant confiança i regularitat.
La competició continuarà diumenge amb la prova d’eslàlom, que servirà per a tancar aquest primer bloc de curses de la Copa del Món. El circuit es reprendrà posteriorment a Saalbach, a partir de l’11 de gener.
Amb la competició d’aquest dissabte, Roger Puig, suma 16 punts més per a la general i per a la disciplina de gegant.