Lucas Pagès, 16è al segon sprint de la Copa del Món de telemark de Pinzolo

La Copa del Món de telemark s’ha disputat aquest cap de setmana a Pinzolo (Itàlia), on l’esquiador del Principat, Lucas Pagès, ha estat, avui dissabte, 16è al segon sprint. El corredor andorrà, que el dia anterior havia estat 15è, ha estat avui 16è en una cursa en què no s’ha sentit còmode. A la primera mànega, molt tècnica amb canvis de ritme, no s’ha trobat bé i ha arribar a lliscar, però ha pogut continuar. A la segona, que era més directa i ràpida, tampoc no ha trobat bones sensacions. La pròxima cita de la Copa del Món, amb Lucas Pagès, serà a Carezza (Itàlia), els dies 14 i 15 de gener, amb dos sprints.
Lucas Pagès, esquiador: “Avui no m’han sortit les coses, no em sentia gens bé, no he trobat el ritme i no ha estat el millor dia per a mi. No he desenvolupat l’esquí que volia fer i que sé que puc fer”.