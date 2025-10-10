Joan-Lluís Lluís presenta a Arsèguel el seu nou llibre, “Una cançó de pluja”

L’escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís serà aquest dissabte, 11 d’octubre, a Arsèguel, on presentarà el seu nou llibre, Una cançó de pluja. L’acte, organitzat per la Llibreria La Puça, tindrà lloc al migdia (13.00 h) a la Sala Polivalent del municipi. Després que va guanyar el Premi Òmnium de novel·la per Junil a les terres dels bàrbars, l’autor de Perpinyà torna amb una faula moderna i amb el singular estil que el caracteritza. La protagonista d’Una cançó de pluja es diu Ella-Calla i és l’única de nou orangutans que aconsegueix fugir del vaixell on els han empresonat. Així, comença un periple amb l’objectiu de tornar al seu bosc nadiu a l’illa de Borneo.
En aquest trajecte, a Ella-Calla l’acompanyen els records dels companys d’espècie, fantasmes bondadosos. I entre la llum elèctrica dels pobles i la remor de les màquines, és una mitologia ancestral la que es desplega sota els auspicis de dues divinitats: la Mare-Tota, que va crear els animals, i la Mare-Gelosa, que va crear els humans. Finalment, però, en arribar al cor de la selva el viatge toparà amb l’horror.
Conferències a la Seu sobre la situació del català
Aquest acte de Joan-Lluís Lluís a Arsèguel coincideix amb el fet que el dia abans –aquest mateix divendres, dia 10– participarà en una altra activitat de l’Alt Urgell: l’estrena de la Trobada de Llengua i Cultura Catalana, a la Sala de Sant Domènec de la Seu. Al vespre (20.00 h), l’escriptor i traductor rossellonès intervindrà a la primera taula rodona, titulada ‘Països Catalans, llengua i cultura en l’actualitat’, al costat de l’escriptora valenciana Emma Zafón, l’autor urgellenc Albert Villaró i el president d’Òmnium, Xavier Antich.
Aquesta nova trobada continuarà al llarg de dissabte, amb taules de debat sobre polítiques lingüístiques, projectes cooperatius i la presència del català entre els immigrants i la gent jove, amb la presència de ponents com el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, la ministra andorrana Mònica Bonell, el cantautor Cesk Freixas, l’activista David Fernàndez i la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver. La jornada s’acabarà amb un concert de Pep Gimeno ‘Botifarra’, mentre que diumenge al matí es farà una mostra de cultura popular al passeig Joan Brudieu.