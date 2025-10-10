El Govern presenta el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació per a consolidar un nou model econòmic

El Govern, amb la participació d’Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), ha presentat aquest divendres davant la Comissió Legislativa d’Economia del Consell General el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació. L’executiu s’ha compromès a incrementar progressivament la inversió pública en aquest camp —de l’1 % del pressupost del 2025 fins al 7-8%— per a impulsar un nou model econòmic basat en la competitivitat, la recerca i la tecnologia.
Aquest Pla dona resposta a l’encomana aprovada pel Consell General el 19 de juny de 2024, i es fonamenta en l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria 2021-2030, elaborada amb la participació de més de 40 agents públics i privats. Un pla d’acció que ja havia permès activar iniciatives en àmbits com el talent, el finançament, les infraestructures i l’ecosistema emprenedor.
La presentació ha anat a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, que ha remarcat que “la innovació no és despesa, és inversió: el pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada”. “Andorra no pot quedar al marge de la innovació que permetrà diversificar l’economia en sectors complementaris”. També ha subratllat que “el país pot actuar amb més agilitat que altres països per a consolidar-se com un ecosistema d’innovació tecnològica i socioeconòmica”.
Marsol ha estat acompanyada en la seva intervenció pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i pel catedràtic d’ESADE i expert en estratègia tecnològica i innovació, Xavier Ferràs.
Segons ha explicat Saura, la inversió prevista entre 2026 i 2036 serà progressiva i sostinguda, amb la finalitat d’assolir el 7-8% del pressupost del Govern i convertir Andorra en “un clúster global de R+D, amb uns nivells d’innovació comparables als dels Països Nòrdics, Suïssa, Singapur o Corea del Sud”. Un Pla que es desplegarà en col·laboració amb el sector privat i el món acadèmic.
Entre els projectes del Pla, destaca el Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades (CATSA), que transformarà l’antic espai industrial de la Cooperativa Andorrana de Tabacs en un pol de recerca i innovació de primer nivell, amb laboratoris R+D+i, espais per a startups, centres universitaris i zones per a corporacions que apostin per la innovació.
Durant la presentació també s’ha posat en valor l’activitat que ja s’està duent a terme avui al país en matèria d’innovació i emprenedoria: tallers, programes educatius, bootcamps, programes d’acceleració, i iniciatives com l’Andorra Business Market, el Programa Enlaira o l’Sports Scale-Up. També s’han destacat els instruments fiscals competitius com el Patent Box, l’ecosistema d’R+D científic, l’Andorra Living Lab —un laboratori d’innovació a escala país únic al món— amb més de 15 proves pilot actives, així com les inversions en talent i capacitació, amb equipaments com el CIM Digital, centre de formació en competències digitals i tecnològiques.
El lideratge científic del Pla ha estat confiat al catedràtic, Xavier Ferràs, qui ha explicat que “els països que encapçalen la innovació són els que creen les regles del joc. Andorra té el talent, l’escala i la visió per a posicionar-se com un laboratori internacional d’alta innovació. El moment d’actuar és ara”.
Finalment, Marsol ha fet una crida al consens polític i social per a fer realitat aquesta visió compartida: “Aquest Pla no és només una iniciativa governamental: és una crida al compromís de tot el país. El que ens demana el present i el futur és no esperar que algú altre ho faci. Hem de creure que Andorra no només pot adaptar-se, sinó liderar”.