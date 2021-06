Joan-Enric Vives estudia acollir al Seminari Conciliar el futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell

El Bisbat d’Urgell estudia acollir al Seminari Diocesà de la Seu el futur servei de salut mental de la ciutat, que volen impulsar conjuntament la institució eclesiàstica i la Fundació Sant Hospital mitjançant la donació en testament que va fer per a aquesta finalitat Maria Maestre Pal. Actualment ja s’està redactant el Pla Director per a fer-lo possible. Aquest i d’altres projectes es volen gestionar mitjançant la Fundació Llar Cristiana-Maria Maestre, que supervisa el destí dels diners d’aquell llegat que s’han de dedicar a finalitats solidàries de caràcter local.

En una roda de premsa amb els mitjans locals, l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha avançat que el Bisbat té la intenció de cedir per a aquest futur centre la denominada ala de Sant Lluís del Seminari, corresponent a l’antic Seminari Menor. Es tracta d’un bloc de quatre pisos, amb un pati i vistes al Cadí, i monsenyor Vives entén que “és un lloc immillorable” per atendre-hi persones amb malalties mentals, una patologia amb la qual es mostra especialment sensible per haver-ne conegut diferents casos propers. Per això, el també copríncep d’Andorra creu que cal ser conscients que tothom és susceptible de patir una malaltia d’aquest tipus (els estudis indiquen que una de cada tres persones en pot patir al llarg de la vida), o bé viure-la al seu entorn, i que per això és important donar-los una atenció òptima.

Joan-Enric Vives considera important que es pugui impulsar aquest servei perquè “és un camp molt complex, amb àmbits com ara la demència senil o l’alzheimer, però també en les malalties mentals en la gent jove, cosa que requereix un tractament previ per ajudar les persones”. També des d’Andorra ja han expressat l’interès per la possible obertura d’aquest centre a la capital de l’Alt Urgell.

Pel que fa justament a l’àmbit geogràfic, l’arquebisbe d’Urgell destaca un altre element molt positiu que pot aportar el futur centre, com és el d’evitar als pacients els desplaçaments a fora del Pirineu, principalment a Lleida i Barcelona. Aquest fet pot ajudar a millorar el benestar no només dels usuaris sinó també dels familiars.

Finalment, Joan-Enric Vives ha animat la societat urgellenca i pirinenca a col·laborar des del voluntariat quan es posi en marxa aquest servei de salut mental.