Una altra dolorosa desfeta del BC Andorra, ara contra el València (75-107)

Ser soci del BC Andorra, aquesta temporada, està sent força complicat de suportar. Aquest diumenge, nova derrota (75-107), aquesta davant del València Basket. Els de Zan Tabak han tornat a fer un partit mancat de rumb, amb constants errors en el tir i pèrdues de pilota provocades per la falta de concentració. Tan sols Kyle Kuric, que tornava d’una lesió, ha estat l’única cosa positiva dels tricolors avui, acabant amb més de 20 punts. El València ha atropellat, literalment, al BC Andorra.
El primer període ha estat l’únic on els del Principat han plantat mínimament cara i, ha estat gràcies a Kyle Kuric, amb 10 punts en aquest quart, el que ha aconseguit eixugar la diferència en el marcador, a tan sols a 2 punts dels valencianistes (23-25).
En el segon període, els del Principat han començat la seva dimissió en el partit, amb un dur 16-32 de parcial. Kameron Taylor per al conjunt taronja estava molt encertat des del triple, acompanyat d’un molt bon Sergio de Larrea. Amb el 39-57 s’ha arribat al descans.
A la sortida de vestidors ha seguit el naufragi tricolor, el parcial del període ha estat de 14-26 per als de Pedro Martínez, que jugaven absolutament a plaer davant d’un Andorra que jugava amb 4 marxes menys. El resultat final del tercer període ha estat d’un calamitós 53-83.
L’últim quart, els andorrans, en atac, han intentat maquillar lleugerament l’electrònic gràcies, una vegada més, a l’encert de Kyle Kuric i de petites pinzellades d’Yves Pons i Artem Pustovyi, però en defensa es feia aigües. El conjunt de Zan Tabak ha acabat perdent el partit per 32 punts de diferència (75-107).
Els del Principat han tingut la sort pel fet que el Burgos va perdre aquest dissabte, a la pista d’UCAM Múrcia (101-82), per tant seguiran una jornada més fora dels llocs de descens a la 1a FEB.
El proper partit del BC Andorra serà també al pavelló Toni Martí, el dissabte 7 de març, a les 20 hores,ja que ara afronten gairebé un mes d’aturada, amb la Copa del Rei de bàsquet i les dues setmanes d’aturada de seleccions.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (10), Artem Pustovyi (9), Aaron Best (2), Rafa Luz (4), Stan Okoye (7), Chumi Ortega (2), Kostas Kostadinov (2), Justin McCoy (3), Kyle Kuric (25), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (11).
Anotadors del València: Brancou Badjio (5), Yankuba Sima (2), Kameron Taylor (22), Josep Puerto (9), Nate Reuvers (6), Jaime Pradilla (9), Sergio de Larrea (17), Xabier López Aróstegui (4), B. Key (9), Omari Moore (+3), Neal Sako (6), Darius Thompson (5).