JJOO: Gina del Rio: “Hem fet el plànning que teníem marcat i això és un punt positiu”

Gina del Rio donarà el tret de sortida a la competició per a la delegació andorrana aquest dissabte, 7 de febrer, a partir de les 13.00h en la prova dels 20 quilòmetres d’esquiatló (10km en clàssic i 10km en skating o lliure). Serà la primera participació per a la laurediana en una cita olímpica, que en el dia previ a la competició ha assegurat que les sensacions són bones. “Al final és difícil saber si estàs en forma o no, però hem seguit el plànning tal com el teníem marcat i això és un punt positiu”.
La fondista ha remarcat que l’adaptació a Predazzo ha estat bona i que ha estat una bona setmana: “Hem reconegut la pista i hem fet entrenaments de qualitat en bones condicions”. En aquest sentit, Del Rio ha reconegut que tot i que és la primera vegada que està “en uns Jocs” es pren la prova amb naturalitat. “M’ho prenc com una cursa més; hi ha més gent i més televisió, però competeixo amb les mateixes ganes que competia la setmana passada; hi ha més show, però ho veig com el Mundial absolut de l’any passat”, ha asseverat.
En relació als esquís, l’andorrana ha apuntat que en un esquiatló hi ha “molta feina per a triar els esquís”: “Avui hem fet els primers tests i intentarem treure els millors esquís possibles; sé que el Marc, el Xavi i el Cristian estan tot el dia treballant per a poder fer una bona cursa”.