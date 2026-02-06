JJOO: Difícil situació de neu, a Cortina, al primer entrenament de descens

Per fi, Cande Moreno i Jordina Caminal, han pogut vestir-se aquest divendres d’esquiadores per a estar a la porta de sortida dels Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina, en aquest cas al primer entrenament de descens -es va cancel·lar el del dijous- a Cortina d’Ampezzo. Les condicions de la pista, amb neu nova per les nevades dels últims dies i de la nit anterior, han condicionat una sessió amb moltes corredores que en algun moment s’han saltat alguna de les portes.
Aquest divendres era un dia de batalla a Cortina i així ha estat per a Cande Moreno i Jordina Caminal, que han hagut de lluitar per a adaptar-se a una pista molt complicada i amb unes condicions de neu que afegien un extra de perillositat. De fet, si bé l’entrenament començava a les 11:30h, després de la baixada de quatre esquiadores s’ha aturat la cursa per a millorar les condicions de la pista, la qual cosa ha trigat una hora i quart.
Amb tot, l’entrenament finalment s’ha pogut dur a terme i les dues han arribat a baix, tot i que ambdues saltant-se alguna porta. El crono de Cande Moreno, que sortia amb el dorsal 36, ha estat d’1.43.44, a 4.50 del millor registre, que ha estat per a l’estatunidenc Jacqueline Wiles amb 1.38.94.
Per la seva part, Jordina Caminal, que corria amb el dorsal 35, ha estat avui 35a tot i també saltar-se alguna porta i amb un crono d’1.44.10, a 5.16 de Wiles. Aquest divendres, fins a 16 esquiadores s’han saltat alguna de les portes, en un descens amb moltes dificultats.