Jèssica Obiols podria jurar, divendres, el càrrec de cap de l’APDA

En el cas que el ple del Consell General d’aquest dijous, 9 d’octubre, validi la candidatura proposada per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals per a encapçalar l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Jèssica Obiols juraria el càrrec com a cap de l’APDA l’endemà divendres, a les 10 hores, en el despatx del síndic general.
Val a recordar que perquè la candidatura tiri endavant ha d’assolir 19 vots a favor en primera votació (majoria qualificada) o bé 15 vots a favor en segona votació (majoria absoluta).