La FAE homenatja els integrants de la primera delegació als Jocs Olímpics d’hivern sota bandera andorrana

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) juntament amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha organitzat aquesta tarda la 5a edició de la gala de Reconeixement a les figures o entitats que han tingut un pes important en el món de l’esquí a Andorra. L’acte ha tingut lloc al Tarter, amb la presència de tots els premiats. En aquesta ocasió el reconeixement ha recaigut en part de la delegació d’esportistes que va participar, per primera vegada, sota bandera andorrana, en uns Jocs Olímpics d’hivern.
L’acte de reconeixement ha premiat Esteve Tomàs -el premi l’ha recollit el seu fill, Esteve Tomàs-, Xavier Areny, Carles Font i Miquel Font. Els quatre van ser part de la primera delegació sota bandera andorrana en uns Jocs, a Innsbruck 1976, i també van formar part dels Jocs de Lake Placid, al 1980, la qual cosa va suposar la consolidació de la presència d’Andorra en l’olimpisme d’hivern.
A l’acte han estat presents la ministra d’Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, el president del COA, Xavier Espot Miró, i el president de la FAE, Pepi Pintat, a més de tota la junta de la Federació.