El Partit Socialdemòcrata vol que es reforci el compromís amb les dades per a fer polítiques efectives

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 23 esmenes al Projecte de llei del Pla d’Estadística 2026-2029 amb l’objectiu de garantir que Andorra disposi d’un sistema estadístic modern, àgil i al servei de la ciutadania. El conseller general, Pere Baró, ha remarcat que “sense dades actualitzades, accessibles i fiables és impossible fer una bona diagnosi de la realitat i, per tant, és impossible legislar bé”.
Les esmenes del Partit Socialdemòcrata (PS) reforcen la periodicitat i la qualitat de la informació en àmbits clau com la demografia, l’habitatge, el mercat laboral, la protecció social, la justícia, la igualtat i el medi ambient. L’objectiu és disposar d’indicadors més freqüents i útils que permetin als responsables polítics i a la ciutadania fer un seguiment transparent de l’evolució del país.
Amb aquesta iniciativa, “el Partit Socialdemòcrata reafirma el seu compromís amb una manera de fer política basada en l’evidència, la transparència i el rigor, situant el coneixement al servei del progrés social i del benestar col·lectiu”, manifesten des de la formació progressista.