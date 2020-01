Noves detencions en el marc de l’operació Redbull sumant, així, un total de 5 persones.

Tres persones residents de 27, i dues de 47 anys han estat detingudes els darrers dies en la ja coneguda operació antidroga que ciblava un “narcopis” del centre històric de la capital.

El Cos de Policia, sota la direcció de la secció d’instrucció especialitzada, ha desarticulat tota una xarxa dedicada al tràfic d’estupefaents, que facilitava refugi i drogues a menors d’edat habitualment fugats o amb situació de risc.

En particular, per la seva acció, el Cos de Policia, no únicament desmantellava un “narcopis”, punt de distribució, sinó que alhora es desarticulava la xarxa de subministrament.

Amb tot, el Cos de Policia conjuntament amb la justícia garanteixen la protecció dels col·lectius vulnerables i especialment els menors d’edat, dirigint la seva acció específicament cap a la salvaguarda des seus interessos i els de la societat en el seu conjunt.

La investigació continua oberta i no és descarten noves detencions.

