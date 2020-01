L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, ha rebut el dimarts 21 de gener, els cònsols de les set parròquies del Principat escollits pels ciutadans andorrans en les darreres eleccions comunals del 15 de desembre, i que van començar el seu mandat el dia 1 de gener.

L’acte s’ha iniciat a les 16:30 de la tarda al Palau Episcopal. Mons Vives ha volgut donar la benvinguda personalment als cònsols, i després s’ha iniciat l’acte institucional al Saló de Tron.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en nom de tots els cònsols, ha adreçat un parlament en què ha agraït la invitació d’aquesta recepció a l’inici del mandat, i també ha volgut agrair la tasca dels cònsols sortints, assenyalant que “s’han d’enfocar els mandats com la construcció d’un tros de camí que ja han anat construint homes i dones d’Andorra al llarg dels anys, i fins i tot podríem dir al llarg dels segles, i que, quan deixem el càrrec, el continuaran construint d’altres”. Ha parlat de les tasques que afronten els comuns, assenyalant l’accés a l’habitatge i l’emergència climàtica com eixos de la gestió que es perfila.

El Copríncep ha respost amb unes paraules d’agraïment i de coratge en la tasca que ara enceten els diferents equips comunals, ja sigui perquè han renovat el mandat en ser reelegits, o bé perquè han estat elegits per primera vegada. Ha renovat el seu compromís d’estar al costat de les institucions del país, en aquest cas els comuns i les seves necessitats, i ha posat en relleu -en el marc de la celebració recent dels 600 anys del Consell de la Terra- que aquest compromís vers el servei públic expressat per la gestió dels comuns, és el més antic d’Andorra, és un compromís que s’ha mantingut i que es renova per part de totes les institucions, també la dels Coprínceps. Ha agraït la sensibilitat ecològica, per l’habitatge i vers les persones més fràgils que ha constatat en les Visites Pastorals i els ha demanat de continuar en aquesta bona línia.

En acabar l’acte institucional i després de les fotografies oficials, els Serveis del Copríncep han ofert un vi d’honor.

Aquesta era la primera vegada que es trobaven tots els cònsols majors i menors després de la seva elecció el mes de desembre passat. Actualment hi ha paritat entre ells, resultant-ne elegits 7 homes i 7 dones.

Bisbat d’Urgell