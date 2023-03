Ja es pot consultar la programació de la 12a edició del FeMAP

Cartell del FeMAP 2023 (FeMAP)

A partir d’avui dilluns, 20 de març, es pot consultar la programació d’una nova edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) que comptarà amb 54 concerts de 22 grups i solistes de renom. Enguany, el festival s’inaugurarà el divendres 7 de juliol i s’allargarà fins al 20 d’agost amb una edició que incorpora nous municipis i manté el nombre de concerts. Per a consultar la programació es pot fer a través de la pàgina web del festival. Properament, es posaran a la venda les entrades del festival a la pàgina web i diversos punts de venda dels municipis participants.

Aquest gran nombre de concerts es podrà gaudir al llarg dels 40 municipis participants del festival repartits entre Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. D’aquesta manera, el FeMAP segueix creixent territorialment i incorpora tres nous municipis: Farrera al Pallars Sobirà, Montferrer i Castellbò a l’Alt Urgell i Sant Julià de Lòria a Andorra.

El Festival segueix apostant pels Concerts amb Gust atès a la bona rebuda que van tenir en la passa edició. Aquest 2023 fins a 9 concerts es faran al migdia i oferiran una degustació de productes de km 0 inclòs al preu de l’entrada. Aquesta iniciativa va néixer per a donar suport als productors i elaboradors locals dels municipis pirinencs i apostar pel desenvolupament integral del territori.

En aquesta mateixa línia hi haurà una quarantena d’activitats complementàries que es realitzaran prèviament al concert per a promocionar el patrimoni local, gastronòmic, cultural i natural del Pirineu. Aquest any hi haurà activitats tan diverses com visitar diverses esglésies i conèixer la història dels municipis, passejades naturalistes o amb barca i les ja citades degustacions de productes locals, entre d’altres. Gairebé totes aquestes activitats són guiades per grans coneixedors i experts del territori.