PS SDP + defensa que Sant Julià “es mereix un vial que doni solució als problemes de circulació de la parròquia”

Josep Roig, número 2 de la candidatura de PS SDP + a Sant Julià (PS SDP +)

La coalició PS SDP+ defensa la necessitat d’acabar el vial de Sant Julià de Lòria. “Els lauredians ens mereixem un vial com cal, que doni solució als problemes de circulació de la parròquia i serveixi per a enllaçar amb Espanya d’una manera fluida”, ha manifestat el número 2 de la candidatura territorial, Josep Roig, que ha recordat que el compromís dels socialdemòcrates amb aquesta infraestructura és ferm i ve de lluny.

“Fa més de 12 anys que reclamem aquest desviament”, ha assenyalat Roig tot recordant que en el Projecte de pressupostos preparats pel govern socialdemòcrata per al 2010 s’hi preveien partides plurianuals per a tirar endavant aquesta infraestructura i també per al vial de la Massana i que la Coalició Reformista d’aleshores, bressol de l’actual DA, “va bloquejar votant-hi en contra, i per tant votant en contra del desviament de Sant Julià i del de la Massana”.

En la mateixa línia, el candidat progressista ha explicat “l’estupefacció” amb què van rebre els lauredians la notícia que anunciava que el Govern havia previst una partida “ridícula” de 25.000 euros per a estudiar una alternativa a la fase 2 del desviament lauredià, una quantitat que “no dona ni per contractar un bon gabinet d’enginyers que comenci a posar fil a l’agulla”, ha afirmat Roig manllevant les paraules del cònsol major de la parròquia, Josep Majoral.

Com a conclusió, Roig ha exposat que el que es planteja a la ciutadania són “dues opcions: una és donar suport a DA+Liberals, entenent que es dirà no al desviament de Sant Julià, o l’altra, amb tots els respectes per a la resta de les candidatures que es presenten, és votar PS SDP+ amb el benentès que nosaltres sí que acabarem aquest desviament”, conclou el candidat.