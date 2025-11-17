La Setmana Europea de Prevenció de Residus centra l’objectiu en el reciclatge dels productes electrònics

El Govern, en col·laboració amb els comuns i altres entitats, organitza del 22 al 30 de novembre un seguit d’activitats per a commemorar la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Aquesta iniciativa internacional té com a objectiu principal promoure la reducció de residus i la gestió responsable dels recursos, tot impulsant la participació ciutadana en activitats de sensibilització i acció directa. Enguany l’edició porta com a títol ‘Connecta el valor, apaga el residu’ i posa el focus en la necessitat de reciclar de forma correcta els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
Entre les activitats més destacades, el dijous 27 de novembre s’organitza una visita guiada a la planta de tractament de residus d’aparells elèctrics i electrònics del grup REFESA, a Aixovall, oberta a tota la ciutadania. Aquesta visita permetrà conèixer el funcionament de la planta i la importància del reciclatge d’aquests materials. El mateix dia, el Govern també impulsarà un taller de reparació de petits electrodomèstics, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA), obert a tota la ciutadania. Les dues activitats tenen places limitades i cal inscripció prèvia a través d’Andorra Sostenible (telèfon +376 603 000 / andorrasostenible@andorra.ad).
A més, el dimecres, 26 de novembre, durant el matí, es durà a terme una campanya de recollida de mòbils i rúters vells a l’avinguda Meritxell, 86 (Andorra la Vella), amb la col·laboració d’Andorra Telecom i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). Durant tota la setmana, la recollida també es portarà a terme a la botiga comercial d’Andorra Telecom (carrer Prat de la Creu, 2) amb la voluntat de facilitar al reciclatge d’aquests productes. A la tarda, es farà la projecció del documental The Art of Giving, als cinemes Illa Carlemany, acompanyada d’una xerrada, a càrrec de CTRASA. El Govern també impulsarà el lliurament de contenidors de recollida selectiva, durant tota la setmana, als centres escolars per a la sensibilització en matèria de reciclatge.
Durant la setmana també s’organitzen altres iniciatives:
– Accions al carrer de màrqueting i sensibilització sobre la problemàtica ambiental dels RAEE a totes les parròquies.
– Impuls del concurs “Fabrica un robot amb material reciclat” per a infants a la parròquia d’Andorra la Vella.
– Venda solidària de làmpades de peu de segona mà a càrrec d’Andorra Telecom.
– Tallers i visites a la planta de compostatge comunitari a la parròquia de la Massana.
– Un joc del mercat sostenible per escolars i gent gran a la parròquia d’Escaldes-Engordany.
S’anima a tota la ciutadania a participar activament en les activitats programades, contribuint així a la reducció de residus i a la construcció d’un futur més sostenible. L’edició d’enguany compta amb la participació d’Andorra Sostenible, Andorra Telecom, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Adelca, Ctrasa i el Grup Refesa.