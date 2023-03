Irineu Esteve disputa els 50km clàssics de la Copa del Món d’Oslo

Joan Erola, entrenador de l’esquiador de fons, Irineu Esteve (Imatges: FAE)

Després de la celebració dels Campionats del Món d’esquí de fons a Planica (Eslovènia), torna la Copa del Món d’esquí de fons amb Irineu Esteve i ho fa amb la cursa de 50km en lliure. La cita és demà dissabte a Oslo (Noruega). La competició començarà aquest dissabte a les 10:30h. Esteve arriba a aquesta carrera després de fer uns molt bons Campionats del Món. Va ser 14è als 50km, en aquella ocasió en clàssic, 7è als 15km individuals en lliure i 12è als 30km skiathlon.

A l’última cita de la Copa del Món, Irineu Esteve va acabar 33è. Va ser als 10km de Toblach del passat mes de febrer. El millor resultat de la temporada per a l’andorrà a la WC ha estat el 9è lloc a Val di Fiemme, als 10km mass start, tot i que després va encadenar una 15a i una 19a a Les Rousses abans de Toblach. A continuació va arribar el Campionat del Món de Planica, on el seu rendiment va ser el millor de la seva carrera esportiva.

Joan Erola, entrenador i director de la secció de fons: “Demà fem la 50km patinador. L’afrontem amb moltes ganes i il·lusió. Penso que Irineu està molt bé. Haurem de veure com ha recuperat de la 50km dels Mundials, però ha entrenat aquests dies a Lavazè i crec ha pogut recuperar bé. Avui hem fet un entrenament de pista, de mirar material i ficar-ho tot a punt per a demà i a veure si podem fer un bon rendiment com el que vam fer als Mundials, o similar, i estaríem més que contents”.