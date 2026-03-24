Íria Medina torna a pujar al podi, tercera al gegant NC de Pozza i fa la seva segona millor cursa de l’any

Aquest dimarts s’ha celebrat a Pozza di Fassa el gegant corresponent al Nacional absolut d’Estònia, prova en la qual l’esquiadora del Principat, Íria Medina, ha assolit el seu cinquè podi de la temporada: avui ha estat tercera i ha assolit el segon millor resultat de la temporada en gegant. En homes, Marc Fernández ha estat 21è.
Així, en la cursa femenina, Íria Medina ha pujat al podi del gegant NC amb un crono d’1.38.35, a 0.70 de la guanyadora, que ha estat l’alemanya Jessica Hilzinger amb 1.37.65, i ha acabat a 0.07 de la segona, que amb 1.38.28 ha sigut la suïssa Isabella Pedrazzi.
L’esquiadora andorrana feia una primera mànega en què se situava tercera a 0.80, mentre que a la segona aconseguia millor el seu esquí amb el segon temps de mànega a només 0.05 del millor temps, i retallant temps a Hilzinger, tot i que no suficient com per a superar-la al capdavant de la cursa.
Avui Medina ha marcat el seu segon millor resultat en punts FIS, amb 27.24, millors que els 27.81 que va assolir a Hinterreit aquest hivern, tot i que sense arribar als 25.17 de Sestriere, que van ser la seva millor puntuació. Actualment té 26.49 punts FIS.
Aquest és el seu cinquè podi de la temporada. Suma dues segones posicions i tres terceres. També va ser 4a al gegant del passat dia 18, també a Pozza i també cursa NC, en aquest cas de Letònia.
Ibon Mintegui, entrenador de la Íria Medina: “A la primera mànega li ha costat la part de dalt, amb una errada, i al mur, que estava bastant recte, ha tingut un parell de desequilibris i se n’ha anat cap al darrere. A la segona, la part de dalt l’ha interpretat molt bé i ha fet una molt bona mànega, tot i que no ha estat suficient com per a remuntar a la guanyadora. En qualsevol cas estem contents perquè van sortint les coses”.
En homes, Marc Fernández ha acabat 21è amb un crono d’1.37.84, a 3.40 del francès Flavio Vitale, que s’ha imposat amb 1.34.44. Fernández marcava el 27è temps a la primera mànega, però a la segona aconseguia una bona remuntada fent el 14è temps a només 0.71 del millor registre. Per la seva part, a la primera mànega ha quedat fora Bartumeu Gabriel.