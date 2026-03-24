Joan Aracil disputarà la cinquena prova de l’FWT Challenger

Joan Aracil disputarà aquest dimecres la cinquena prova de l’FWT Challenger, el Monterosa Freeride Paradise Challenger, a Itàlia, que estava previst entre els dies 26 i 29, però que finalment s’ha avançarà un dia. Aracil ha realitzat, aquest dimarts, la inspecció de les vies, i demà dimecres estarà preparat per a una nova prova de l’FWT Challenger, on ara mateix ocupa la 19a posició de la classificació general, amb 3.610 punts.
Aquesta puntuació és gràcies a les tres millors puntuacions que de moment són els 1.305 punts de la primera cita -Montafon, on va ser 13è-, els 535 de la tercera -Kitzsteinhorn, on va ser 24è-, i els 1770 de l’última -l’Open Face Obertauren Challenger d’Àustria, on l’andorrà va ser 9è. A Nendaz va ser 25è i va fer 495 punts.
Després de la prova italiana d’aquest dimecres, la pròxima cita d’Aracil serà Le Sauze South Line Series Challenger, de França, del 2 al 5 d’abril.