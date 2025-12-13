Rugbi: Resultats dels equips del VPC Andorra

El VPC Andorra ha completat un cap de setmana esportiu de molt alt nivell, amb resultats contundents dels equips de la base, partits competits dels sèniors i una victòria de gran valor del primer equip masculí en el seu desplaçament a Mallorca. La jornada va tornar a evidenciar el gran treball que s’està fent des de la base del club.
L’equip U14 va imposar-se amb una superioritat absoluta per 5 a 73, dominant totes les facetes del joc. L’U16 va signar un resultat excepcional, 107 a 0, en un partit de domini total que reflecteix el nivell competitiu i la progressió del grup. L’U18, en canvi, va disputar un duel molt més ajustat, que es va resoldre amb caràcter i solidesa per 11 a 13, demostrant capacitat de sofriment i maduresa en els moments decisius.
En categoria sènior, el VPC Andorra va viure una jornada intensa. El sènior B va caure per un ajustat 30 a 28 en un partit molt igualat fins al final, decidit per detalls. El sènior femení va completar una actuació molt sòlida i va aconseguir una victòria clara per 29 a 10, confirmant la bona dinàmica de l’equip malgrat les dificultats i les baixes que arrossega.
El gran protagonista del cap de setmana va ser el primer equip masculí, que es va imposar amb autoritat a El Toro RC per 11 a 33. El VPC Andorra va sortir al camp amb les idees clares i va marcar el ritme des dels primers minuts. Al minut 5:46, Adrià Casals va obrir el marcador amb el primer assaig, i tot seguit, al 6:07, Gaston Ezequiel González va ampliar l’avantatge amb una nova marca. Hugo Llata va transformar al minut 12:00, situant el marcador en 3 a 12.
L’equip andorrà va continuar pressionant i controlant el joc. Mateo Macchi va sumar nous punts al minut 12:07, i Adrià Casals va tornar a veure zona d’assaig al 17:12, ampliant l’avantatge fins al 6 a 19. Abans del descans, José María Gómez Delgado va culminar una nova acció ofensiva amb un assaig al minut 19:27 que deixava el partit molt encarrilat amb un clar 6 a 24.
A la segona part, el VPC Andorra va mantenir el control del partit amb una defensa ordenada i una bona gestió de les fases estàtiques. Mateo Macchi va completar una actuació destacada sumant més punts i ampliant el marcador fins al definitiu 11 a 33. Tot i algun intent de reacció del conjunt local, el primer equip va saber gestionar el ritme del joc i tancar el partit amb maduresa i solvència.
Aquesta victòria té un valor esportiu molt alt, ja que permet al VPC Andorra arribar en un moment òptim a la propera jornada, en què rebrà el líder de la competició. Un triomf en aquest partit situaria el primer equip al capdavant de la classificació amb una diferència considerable, consolidant el gran moment del club i reforçant el projecte esportiu en totes les seves categories.