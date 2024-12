Integra Pirineus: Èxit de participació a la 1a Jornada Soc de Bosc

Cartell anunciador de la jornada solidària “Soc de Bosc 24”, a Prullans, a la Baixa Cerdanya

Avui dimarts, 10 de desembre, s’ha fet efectiva la donació de Cerdanya Ecoresort per a la Fundació Privada Integra Pirineus dels guanys recollits a la jornada solidària Soc de Bosc 24. Gràcies a la participació de gairebé un centenar de persones s’ha aconseguit recaptat la quantitat de 2.400 euros que aniran destinats a la Fundació Privada Integra Pirineus.

Aquesta donació prové de totes les persones que van assistir a la jornada i també als membres de l’Eco-comunitat que van utilitzar la moneda eco-social i que gràcies a això es va finançar el sopar de productes de proximitat. D’aquesta manera, els 2400 euros recaptats han anat destinats íntegrament a les tasques socials i forestals d’Integra Pirineus.

En aquesta primera edició de Soc de Bosc es va reflexionar sobre quin és l’estat dels boscos del territori, quin futur els espera i quina és la millor estratègia a seguir per a assegurar una bona gestió forestal i com revertir la situació actual. En aquesta taula rodona hi va participar Marc Castellnou, enginyer de forests i Responsable del GRAF; Marta Domènech – Enginyera de forests i investigadora Andorra Recerca i Innovació (AR+I); Montse Martínez Gasa – Enginyera agrònoma i Ramadera, i Paqui López Martínez – Enginyera de forests i Tècnica forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i va ser moderat per la polifacètica Vanessa Freixa. D’aquesta jornada va aparèixer un manifest que servirà de guia a l’entitat per a saber com afrontar el futur. Es pot llegir el manifest, clicant aquí.

Per a cloure la jornada, hi va haver un sopar degustació a càrrec de Cerdanya Ecoresort amb productes de quilòmetre 0 de productors i elaboradors del territori com verdures del Verger, formatge de Montmelús o vedella de l’ecopyrene, entre d’altres. Aquest sopar va ser ofert gràcies a les aportacions de l’eco-comunitat de l’hotel amb el seu afany per crear comunitat i per a buscar la connexió i cooperació entre tots. Gràcies a l’eco-comunitat totes aquelles persones que són clients de l’Ecoresort, treballadors, o socis, poden participar i cooperar conjuntament per a posar en valor el territori i la sostenibilitat, i ajudar a associacions o entitats socials de la comarca, com en aquest cas la Fundació Privada Integra Pirineus.

Aquesta primera jornada ha estat tot un èxit i la intenció per part dels organitzadors és repetir-la anualment per a seguir teixint sinergies entre ambdues entitats, a la vegada que seguir potenciant la sensibilització sobre la gestió forestal sostenible i la necessitat de potenciar l’economia social i solidària.