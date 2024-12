Objectiu del Govern: Prioritzar la simplificació dels tràmits durant el 2025

El secretari d’Estat, Marc Rossell (SFGA)

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha explicat aquest dimarts davant els mitjans de comunicació que l’objectiu de 2025 és continuar avançant en la digitalització del país. Així doncs, després d’assolir l’objectiu que el 2024 tots els tràmits –tant de ciutadania com d’empresa– estan disponibles telemàticament a través del portal web www.e-tramits.ad, per a l’any vinent “la prioritat és l’optimització i simplificació dels tràmits”. De fet, actualment, 1 de cada 2 tràmits ja es fan en línia.

En concret, es pretén impulsar una millora continua dels tràmits en línia perquè siguin més eficients, intuïtius i fàcils de fer. I, també, que per cada tràmit només es demani la informació necessària sense haver de presentar informació que l’Administració ja disposa.

Rossell ha fet aquest anunci en el marc del segon taller participatiu en matèria de digitalització, organitzat per la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions i que ha comptat amb la participació de representants i membres de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Precisament, en aquest fòrum Marc Rossell ha pogut copsar els suggeriments del teixit empresarial pel que fa al món digital.

El taller d’avui dimarts ha donat continuïtat al primer, que es va celebrar a l’abril d’enguany, i, per tant, també ha permès fer un balanç de les accions que s’han desenvolupat en els darrers mesos per tal de millorar i reforçar al portal de tràmits en línia del Govern, així com en global en la digitalització de l’Administració. El secretari d’Estat ha assenyalat que el 75% de les propostes que es van plantejar a l’abril s’han pogut tirar endavant, la qual cosa demostra “el compromís i la feina decidida del Govern per a cada vegada fer més fàcil i accessible l’Administració”.

En aquest sentit, Rossell ha recordat que s’han pres diverses decisions per a reduir la bretxa digital i facilitar l’atenció a la ciutadania i a l’empresa. És per això que el servei d’atenció telefònica del Govern s’ha allargat fins a les vuit de la tarda. L’atenció telefònica comença a les 8 hores i s’allarga, més enllà de l’horari d’obertura dels edificis administratius, fins a les 20 hores. És a dir, es proporciona un servei continuat durant 12 hores ininterrompudes en els telèfons 875 700 (genèric del Govern), 150 (Tràmits) i 885 005 (Departament de Tributs i Fronteres).

Paral·lelament, la Secretaria d’Estat també ha estat treballant per a l’impuls d’una nova pàgina web renovada i actualitza del Govern per a apropar la informació a la ciutadania.