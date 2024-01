Inaugurats els vols d’Andorra-La Seu amb Palma de Mallorca

Els primers passatgers baixant del primer vol Mallorca – Andorra, amb el ministre Torres a la dreta (SFGA)

Aquest divendres, 5 de gener, s’han iniciat els vols entre l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell i l’aeroport de Palma de Mallorca, que s’allargaran en forma de prova pilot durant tota la temporada d’hivern 2023-2024. Aquesta nova ruta se suma a la connexió regular amb l’aeroport Adolfo Suárez Madrid–Barajas activa des del 2021, afavorint encara més el desenclavament del Principat i afegint alternatives per a diversificar l’arribada de turistes. I, alhora, fomentant l’activitat de l’aeroport i generant més sinergies econòmiques a l’àrea del Pirineu.

La companyia aèria Air Nostrum (Iberia Regional), adjudicatària del concurs internacional, ofereix dos vols, d’anada i tornada, cada divendres i cada diumenge des del 5 de gener fins al 31 de març, realitzant un total de tretze setmanes d’operacions durant l’hivern. En concret, els vols seran els següents: divendres PMI-LEU: 08:45 h i LEU-PMI: 10:45 h; diumenge PMI-LEU: 13:45 h i LEU-PMI: 15:45 h.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, han rebut als passatgers d’aquest primer trajecte en la seva arribada a Andorra–La Seu d’Urgell. En el seu parlament, Torres ha posat en relleu la importància d’aquesta nova ruta que serveix per a unir, encara més, Andorra i les Illes Balears, consolidant l’aeroport com a una porta d’entrada per a visitants, residents i empreses. “Amb l’objectiu de seguir creixent, iniciem aquest enllaç amb les Illes Balears, un mercat molt interessat en visitar-nos i amb el qual esperem tenir una connexió exitosa”, ha afirmat.

Jordi Torres ha recordat que es tracta d’una fita que s’ha assolit després d’un recorregut extens a l’aeroport pirinenc: “D’aquí a tres dies farà nou anys que es va reobrir aquesta infraestructura pel seu ús públic i comercial. Des de llavors, totes les parts implicades han treballat sense pausa per a anar superant fites que ens han portat on som avui: des de les petites reformes que han fet l’aeroport més funcional i agradable per als passatgers, a grans objectius ja aconseguits com són la implantació d’aterratges instrumentals basats únicament en navegació per satèl·lit o l’establiment d’una línia regular que avui dia ja fa dos anys que funciona, com la de Madrid”.

Pel que fa a l’operativa comercial, la venda de bitllets es farà dins dels circuits i aliances d’Air Nostrum, mitjançant la seva pàgina web. El cost per als usuaris és a partir de 50 euros per vol, amb un descompte del 75% per als residents que viuen a les Illes Balears i que aplica l’estat espanyol en totes les operacions aèries que es fan des dels aeroports balears cap a l’estranger.

L’avió que ha fet el primer trajecte ha estat un ATR-72 –el mateix tipus que fa la connexió amb Madrid– amb un total de 38 passatgers més tripulació. Al vol en direcció contrària, que s’ha enlairat posteriorment cap a Mallorca, s’ha registrat una ocupació de 17 passatgers.