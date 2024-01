Un detingut per falsificar un document i un altre per conduir amb el permís suspès

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

El passat dimecres, a Escaldes-Engordany, prop de les 10 hores, la Policia va detenir un home veí del Principat de 29 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, per presentar un certificat d’experiència laboral fals a les oficines del Servei d’Immigració per a la obtenció de l’autorització de residència i treball.

El mateix dia -dimecres- per la tarda, es va arrestar un home, veí de les valls, de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per crebantar una ordre judicial de suspensió del permís de conducció, després de ser controlat conduint un turisme particular.