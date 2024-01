Catalunya recupera l’obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris

Personal sanitari amb mascareta (arxiu)

“L’increment de virus respiratoris ens ha dut a decidir que a Catalunya la mascareta sigui obligatòria als centres sanitaris. Agraeixo la tasca dels professionals en aquest moments d’incidència del virus de la grip i afeccions respiratòries”. En aquests termes s’ha manifestat el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells.

El màxim responsable de la sanitat catalana ho ha anunciat a través de la xarxa social X aquest mateix migdia de divendres. A la vegada, des del compte del departament de Salut de la Generalitat, s’assenyala que “davant l’alta activitat assistencial als serveis d’urgències, us recordem que els dispositius disponibles són els CAP i els CUAP per a urgències lleus; els hospitals per als casos més greus”.