Important compromís de l’Handbol Club Serradells, dissabte, contra el Montcada C

Aquest pròxim dissabte, 8 de novembre, a les 18.30 hores, l’Handbol Club Serradells rebrà al líder, l’Handbol Montcada C, un conjunt que només ha cedit un punt en el que va de la present temporada. Els visitants, a més, arriben en un bon estat de forma després de vèncer al seu principal perseguidor, l’Handbol Sant Martí.
Aquest compromís es presenta força important per als andorrans perquè venen de perdre, el passat cap de setmana, contra el CH Molins B per un ajustat 30 a 28. Va ser un partit amb dues cares: una primera part marcada per la manca d’intensitat i una segona molt més competitiva que, tot i la reacció, no va ser suficient per a capgirar el marcador.