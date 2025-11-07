Junts per la Seu organitza, dissabte, un punt informatiu per a explicar les seves propostes

Junts per la Seu durà a terme aquest cap de setmana una acció informativa de la campanya ‘Junts s’explica. A peu de carrer’, amb què la formació política vol donar a conèixer arreu de Catalunya les seves propostes actuals en diferents matèries. L’activitat tindrà lloc al llarg d’aquest dissabte, dia 8 de novembre, al matí, mitjançant una paradeta instal·lada al carrer Major número 56 de la Seu d’Urgell, en el marc del mercat setmanal.
Representants del partit seran a la parada entre les 9 i les 14 hores amb l’objectiu, indiquen, “d’explicar-nos però, sobretot, d’escoltar”. Des de Junts per Catalunya han detallat que l’acció divulgativa es farà de manera simultània, al llarg del cap de setmana, en més d’un centenar de poblacions de tot el país. A l’Alt Pirineu, a més de la Seu, també han previst la instal·lació d’una parada informativa a Tremp, aquest dissabte mateix al matí al passeig de la Vall.