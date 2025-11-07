FPNSM: 10 anys commemorant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb el Concurs d’Obra Gràfica

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) inicien una nova edició del concurs de dibuix Obra Gràfica, per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, del 3 de desembre. Un concurs artístic i de sensibilització social, que enguany arriba a la seva 10a edició, obrint de nou la participació a tota la ciutadania.
En aquest sentit, fins al diumenge 16 de novembre, totes les persones que hi vulguin participar, poden presentar un dibuix en el qual es representi la inclusió social de les persones amb discapacitat i del desenvolupament, sigui presencialment al Museu Carmen Thyssen, o bé, enviant l’obra de forma digital a l’adreça electrònica comunicacio@fprivadameritxell.ad
Com a requisits del concurs, els participants hauran de lliurar una obra original que inclogui el text “La inclusió és cosa de tothom”, utilitzant la plantilla que es facilita per al concurs. Una plantilla que es pot descarregar en l’apartat de notícies del web de la Fundació o recollir-la al Museu Carmen Thyssen Andorra.
D’altra banda, aquest dissabte dia 8 novembre, el Museu Carmen Thyssen també oferirà un taller de dibuix obert a tothom –de les 11 h a les 12 h i de 16 h a 17 h- on es donaran eines perquè els assistents puguin elaborar la seva pròpia obra per al concurs.
Com ja és habitual, el concurs també comptarà amb un jurat per a seleccionar les obres finalistes, el qual estarà format per representants de l’FPNSM; Museu Carmen Thyssen Andorra; Associació d’usuaris, familiars i representants legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (AUFARE); i el Ministeri d’Afers Socials. L’obra premiada serà escollida en una segona votació en la qual participaran les persones ateses de la Fundació, i serà reproduïda en una tassa commemorativa que es presentarà el dia 3 de desembre al Museu Carmen Thyssen. La tassa es posarà a la venda el mateix dia de la seva presentació i la recaptació obtinguda anirà en benefici de les persones ateses a l’FPNSM.
El concurs commemoratiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat es va iniciar l’any 2016 en el Servei Ocupacional Xeridell de l’FPNSM, amb la finalitat de fomentar la conscienciació social i el respecte a envers amb les persones amb discapacitat, a través de la cultura, tot promovent espais de participació per a tota la ciutadania andorrana.
Plantilla del dibuix: https://shre.ink/op7W.
Bases de participació: https://shre.ink/op7z.