Imanol Arrillaga guanya l’Open d’Andorra disputat al Soldeu Golf

El jugador, Imanol Arrillaga, ha aconseguit la victòria en l’Open d’Andorra disputat en el camp de Soldeu Golf amb un total de 35 punts i lidera en solitari el rànquing nacional després de la disputa de tres de les quatre proves que el formen. Arrillaga ha aconseguit la victòria a les tres proves que s’han disputat.
A manca de la final del circuit, que es disputarà a Aravell, Imanol Arrillaga és el virtual guanyador del rànquing nacional 2025. El basc li va treure dos punts al segon classificat, Franco Rissi.
Guanyador Scrtach: Imanol Arrillaga
Handicap superior: Pilar Gutiérrez
Handicap inferior: Martí Prats