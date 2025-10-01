Imanol Arrillaga guanya l’Open d’Andorra disputat al Soldeu Golf

A l’esquerra, Imanol Arrillaga (FGA)

El jugador, Imanol Arrillaga, ha aconseguit la victòria en l’Open d’Andorra disputat en el camp de Soldeu Golf amb un total de 35 punts i lidera en solitari el rànquing nacional després de la disputa de tres de les quatre proves que el formen. Arrillaga ha aconseguit la victòria a les tres proves que s’han disputat.

A manca de la final del circuit, que es disputarà a Aravell, Imanol Arrillaga és el virtual guanyador del rànquing nacional 2025. El basc li va treure dos punts al segon classificat, Franco Rissi.



Guanyador Scrtach: Imanol Arrillaga

Handicap superior: Pilar Gutiérrez

Handicap inferior: Martí Prats

