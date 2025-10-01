S’inicia el procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, amb el primer dels debats oberts a la ciutadania

Tret de sortida a la iniciativa “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, amb el primer dels debats oberts a la ciutadania, celebrat aquest dimecres al vespre al Centre cultural de Sant Julià de Lòria. Aquest procés de reflexió col·lectiva s’engega amb l’objectiu de definir els reptes de futur d’Andorra per als pròxims anys i compta amb la participació de les institucions del país: Govern, Consell General i els comuns, així com de la ciutadania.
“Avui iniciem aquesta primera part del procés participatiu, en la qual, mitjançant uns debats ciutadans i uns de multisectorials amb entitats, es podran deliberar sobre els problemes d’Andorra i proposar les solucions que semblin més adequades, pensant en el futur a una generació vista. Esperem que aquesta experiència sigui profitosa, ja que les línies de reflexió per a debatre són molt àmplies i cobreixen pràcticament tot l’abast d’allò que pot afectar Andorra al futur”, ha relatat Manel Riera, copresident del Comitè rector del procés participatiu, juntament amb Elisenda Vives. Els informes de les sessions de debat es trametran al Comitè rector del procés participatiu, que analitzarà i sistematitzarà la informació recollida.
Les persones interessades a participar en els debats ciutadans poden assistir a qualsevol debat, sigui de la seva parròquia de residència, o no. Els horaris de les sessions de debat obertes a la ciutadania són els següents:
• Sant Julià de Lòria: 1 d’octubre, a les 19 hores (Centre cultural lauredià)
• La Massana: 2 d’octubre, a les 19 hores (sala dels Arcs)
• Encamp: 6 d’octubre, a les 20.30 hores (sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural)
• Pas de la casa: 7 d’octubre, a les 20.30 hores (sala de conferències del Centre esportiu)
• Ordino: 8 d’octubre, a les 20.30 hores (sala La Buna)
• Andorra la Vella: 9 d’octubre, a les 20.30 hores (Centre de Congressos)
• Escaldes-Engordany: 13 d’octubre, a les 19 hores (vestíbul de la sala del Prat del Roure)
• Canillo: 14 d’octubre, a les 19 hores (Palau de Gel)
La segona fase del procés participatiu, prevista per al gener de 2026, preveu la selecció de persones majors d’edat escollides per sorteig com a mostra representativa de la societat andorrana per a conformar l’Assemblea Ciutadana. Abans que finalitzi el primer trimestre es preveu el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de les propostes de futur per a Andorra.
El Comitè rector, sota la presidència de Manel Riera i Elisenda Vives, també està format per les ministres Mònica Bonell i Helena Mas; les conselleres generals Meritxell López, Mari Àngels Aché i Susanna Vela; els cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao; i dues representants de la Visura ciutadana: Maria Carme Lamelas i Esther Vila. També en formen part la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el sociòleg d’Andorra Recerca i Innovació, Yvan Lara, que supervisaran tècnicament el procés.