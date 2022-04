i&i Serveis de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell posa a la venda productes de Sant Jordi

Les roses artesanals i altres productes elaborats pels treballadors d’i&i Serveis amb motiu de la diada de Sant Jordi estaran presents dissabte vinent en els estands corresponents a les fires de la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Es tracta de peces úniques elaborades per l’empresa de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, que genera oportunitats laborals per aconseguir la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual, proporcionant-los un treball digne i remunerat.

Tots els articles en venda estan elaborats per persones ateses a la Fundació amb materials naturals, com fusta o pelfa. Això fa que cada peça sigui única i aporta al producte un valor social afegit. Hi ha diversitat d’articles pensats per felicitar la diada de Sant Jordi, com són roses de tela, punts de llibre, tasses, clauers, sabons…

A més de les fires, aquests productes ja es poden adquirir als punts de venda habituals i a la botiga online, que està disponible al web de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i en la mateixa botiga física de i&i ubicada a l’avinguda de Francesc Cairat, 24 de Sant Julià de Lòria.