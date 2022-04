Ximpanzé d’Agustí Franch, una obra sobre la transexualitat arriba a la Seu

Aquest dijous 21 d’abril, a les nou del vespre, tindrà lloc al teatre cinema Guiu de la Seu d’Urgell l’obra teatral Ximpanzé, d’Agustí Franch, de la Companyia Inevitables, interpretada per Isidre Montserrat. Es tracta d’una peça teatral sobre la transexualitat, dirigida per Núria Florensa i Raül Tortosa, feta amb molta sensibilitat a partir d’històries reals, però també amb la cruesa inherent a aquestes realitats.

Les entrades es poden adquirir de manera anticipada a https://codetickets.com i a Turisme Seu (10€), i a taquilla des de 45 minuts abans de l’inici de l’espectacle (12€).

Ximpanzé

El Marc, un home trans de 42 anys embarassat de vuit mesos, arriba a la consulta de ginecologia, on ha d’aguantar la mirada inquisidora de la resta de pacients. Aquest detonant farà que el Marc ens convidi a conèixer la seva història, tornant a ser aquella nena a qui anomenaven marimacho, aquella adolescent que se sentia observada i que odiava els seus pits. Transitarà de nou el moment en què va descobrir quina era la seva identitat real i el veurem en lluita amb sí mateix per acceptar-se, alhora que haurà de fer front al distanciament d’un pare que no el comprèn.

El projecte

L‘obra Ximpanzé és un projecte que pretén apropar al públic una realitat que tothom sap que existeix, però que poques persones han pogut viure de prop. La peça vol ser un testimoni de com ens sentim quan el nostre món interior és un caos i ningú és capaç d’ ajudar-nos a endreçar-lo.

Ximpanzé ens permet descobrir què significa créixer en un barri on qualsevol persona que se surt de la norma, és jutjada i assenyalada amb el dit. De la mà del Marc vivim la titànica tasca que suposa trobar i reconèixer la vertadera identitat i fer un trànsit en solitari, sense el suport de l’entorn familiar. El Marc ens fa partícips del dolor de saber-se observat per no respondre als paràmetres imposats per la societat, com si fos un mico de circ, un ximpanzé.