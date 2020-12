Idees per a convertir coses en tests

Són molts els articles que es poden convertir en emmagatzematges interessants per a les nostres plantes i són una forma espectacular de decorar els nostres espais d’interior o d’exterior. Us en proposem uns quants.

Llauna

Potser de les més habituals és realitzar tests amb llaunes de conserva. És bastant senzill de dur a terme. Per a començar, és indispensable rentar i eliminar totes les restes de menjar i greix que tingui l’envàs. Després eixuga’l molt bé i realitza forats a la base amb un trepant o un martell i un punxó per a dotar la llauna d’un bon drenatge. Un cop tinguis els forats, escata una mica la vora per evitar tallar-te en manipular-lo. Per últim, aplica una capa d’imprimació sobre la superfície exterior i pinta al teu gust.



Ampolla de vidre

Aquesta idea funciona realment bé per a plantar i conrear petites herbes aromàtiques i plantes. Pots fer-les amb ampolles de cervesa o vi. És una idea amb la qual podem reciclar ampolles de manera molt pràctica. El més complicat serà tallar l’ampolla sense trencar la resta.



Tetera

Recicla una tetera vella i antiquada, i la convertiràs en un test original i curiós. Si la tetera és bonica, podem deixar-la tal qual. Si està trencada o no és molt maca, podem arreglar-la i pintar-la per a transformar-la.



Ampolla de plàstic

És súper fàcil de fer. Per a això n’hi ha prou amb agafar un recipient de plàstic que tinguis ja buit, netejar-lo molt bé per dins i tallar-lo per la meitat, però deixant la part de darrere una mica més llarga, per a realitzar un forat i poder penjar-la.

Realitza també uns forats a la base per a evitar que s’embassi la planta. Per a decorar-la, una idea és pintar-la d’un o diversos colors i una altra, deixar-la del color original de fons i decorar la resta del test amb retoladors permanents.



Tassa

Aquesta última idea, aconsegueix un ambient vintage i li dóna un toc molt especial. Aquest tipus de test és perfecte per a decorar sopars romàntics. Tria una o diverses tasses que no utilitzis i amb cura col·loca petites plantes en el seu interior

Per Decoracionesyjardines.com