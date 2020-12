Wuolah, com guanyar diners pels teus apunts

Wuolah és una plataforma web on els estudiants poden pujar els apunts del curs i reben una remuneració econòmica per cada descàrrega que tingui el seu document. Per a entrar a formar part de la comunitat de Wuolah només cal registrar-se i així es té accés a tot el material.

Quan un estudiant vol pujar el seus apunts i ja està registrat, ha de clicar sobre “Afegir arxius” i omplir un formulari on apareix el títol, el professor i un apartat d’observacions pel que cregui necessari. Com més informació ofereixi, major confiança produirà i més descàrregues tindrà.

Però d’on provenen els diners per pagar als propietaris si et pots descarregar el material de forma gratuïta? Hi ha anunciants que paguen per arribar als estudiants.

Els diners a rebre per cada descàrrega va en funció de les característiques del document com per exemple el format i la grandària, i en conseqüència de la publicitat que contingui. Per exemple, un arxiu PDF amb moltes pàgines presentarà molta més publicitat. Les descàrregues aniran sumant saldo en el compte de l’estudiant de Wuolah.

Per Marketing4ecommerce.net